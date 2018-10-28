Суркіс відмовився підписати Бен Арфа через його вік, – Бурбас

Відомий футбольний журналіст Ігор Бурбас розповів про відмову Ігора Суркіса від підписання Хатема Бен Арфа.

"Для Динамо щастя, що проти нього не зіграє Бен Арфа. Цей футбольний художник завдав би масу клопотів і точно би довів, що відмовлятися від нього влітку було помилкою.

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Суркісу пропонували підписати його вільним агентом. Президент киян відмовився, киваючи на вік 31-річного француза", – написав Ігор Бурбас на своїй сторінці у твіттері.

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Нагадаємо, Динамо намагалось підписати влітку форварда, але "біло-сині" змогли придбати лише молодого Владислава Супрягу з СК Дніпро-1.