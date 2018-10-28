toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

Суркіс відмовився підписати Бен Арфа через його вік, – Бурбас

24 жовтня 08:00 1911 Читать на русском
Суркіс відмовився підписати Бен Арфа через його вік, – Бурбас
Ігор Суркіс / фото із соцмереж

Відомий футбольний журналіст Ігор Бурбас розповів про відмову Ігора Суркіса від підписання Хатема Бен Арфа.

"Для Динамо щастя, що проти нього не зіграє Бен Арфа. Цей футбольний художник завдав би масу клопотів і точно би довів, що відмовлятися від нього влітку було помилкою.

"В Динамо очевидна проблема форварда, Олександрія побореться за бронзу", – Шищенко

Суркісу пропонували підписати його вільним агентом. Президент киян відмовився, киваючи на вік 31-річного француза", – написав Ігор Бурбас на своїй сторінці у твіттері.

Хацкевич пояснив, чому Динамо не змогло підписати форварда під час літнього трансферного вікна

Нагадаємо, Динамо намагалось підписати влітку форварда, але "біло-сині" змогли придбати лише молодого Владислава Супрягу з СК Дніпро-1.

Теги
Динамо Динамо Ігор Бурбас Ігор Суркіс Хатем Бен Арфа Хатем Бен Арфа
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
13
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук