"В Динамо очевидна проблема форварда, Олександрія побореться за бронзу", – Шищенко

Колишній півзахисник збірної України Сергій Шищенко підвів підсумок матчів 12-го туру УПЛ.

"Матчі збірних вплинули на Шахтар та Динамо? Частково, напевно, можна говорити про цей момент, обговорюючи підсумки матчів в чемпіонаті за участю Динамо і Шахтаря. Крім того, не варто забувати, що після цього туру Шахтарю, Динамо і Ворсклі потрібно грати в верокубках. Тому напевно всі гравці цих команд і тренери трохи тримали в голові вже матчі на міжнародній арені.

"Динамо – гігантський клуб", – Дуелунд розповів данським ЗМІ про життя в Україні

Я вважаю, що такий клуб, як Динамо, не має права залишатися без хорошого форварда. Ця проблема для Олександра Хацкевича очевидна. Тренери не від хорошого життя пробували заграти на цій позиції Вербіча, в контрольному матчі в паузі чемпіонату іншого футболіста. Не вийшло. Тому дефіцит нападника призводить до того, що команда мало забиває і труднощі з перемогами якраз обумовлені низькою результативністю киян.

Олександрія перемогла Карпати та перервала рекордну серію львів'ян

Олександрія? Звичайно, третьою силою в чемпіонаті вони навряд чи будуть, але за третє місце, звичайно, олександрійці поборються. В Олександрії хороша команда, кваліфікований тренер. Втім, поки про фаворитів у боротьбі за бронзу говорити рано. Після того як команди пройдуть зимові збори, почнеться боротьба в двох шістках, побачимо, хто з найменшими втратами добереться до фінішу чемпіонату. Ворсклу і Зорю поки теж не варто скидати з рахунків", – цитує Шищенка Zbirna.com.