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"В Динамо очевидна проблема форварда, Олександрія побореться за бронзу", – Шищенко

22 жовтня 11:17 436 Читать на русском
"В Динамо очевидна проблема форварда, Олександрія побореться за бронзу", – Шищенко
Шахтар – Десна / фото: ФК Шахтар

Колишній півзахисник збірної України Сергій Шищенко підвів підсумок матчів 12-го туру УПЛ.

"Матчі збірних вплинули на Шахтар та Динамо? Частково, напевно, можна говорити про цей момент, обговорюючи підсумки матчів в чемпіонаті за участю Динамо і Шахтаря. Крім того, не варто забувати, що після цього туру Шахтарю, Динамо і Ворсклі потрібно грати в верокубках. Тому напевно всі гравці цих команд і тренери трохи тримали в голові вже матчі на міжнародній арені.

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Я вважаю, що такий клуб, як Динамо, не має права залишатися без хорошого форварда. Ця проблема для Олександра Хацкевича очевидна. Тренери не від хорошого життя пробували заграти на цій позиції Вербіча, в контрольному матчі в паузі чемпіонату іншого футболіста. Не вийшло. Тому дефіцит нападника призводить до того, що команда мало забиває і труднощі з перемогами якраз обумовлені низькою результативністю киян.

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Олександрія? Звичайно, третьою силою в чемпіонаті вони навряд чи будуть, але за третє місце, звичайно, олександрійці поборються. В Олександрії хороша команда, кваліфікований тренер. Втім, поки про фаворитів у боротьбі за бронзу говорити рано. Після того як команди пройдуть зимові збори, почнеться боротьба в двох шістках, побачимо, хто з найменшими втратами добереться до фінішу чемпіонату. Ворсклу і Зорю поки теж не варто скидати з рахунків", – цитує Шищенка Zbirna.com.

Україна12 тур

Олександрія - Карпати: Неділя 21 жовтня 2018

Олександрія
Матч завершено
2 : 1
Карпати
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Теги
Динамо Динамо Олександрія Олександрія Шахтар Шахтар Олександрія - Карпати Сергій Шищенко
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