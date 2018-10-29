Суркис отказался подписать Бен Арфа из-за его возраста, – Бурбас

Известный футбольный журналист Игорь Бурбас рассказал об отказе Игоря Суркиса от подписания Бен Арфа.

"Для Динамо счастье, что против него не сыграет Бен Арфа. Этот футбольный художник нанес бы массу хлопот и точно бы доказал, что отказываться от него летом было ошибкой.

"В Динамо очевидная проблема форварда, Александрия поборется за бронзу", – Шищенко

Суркису предлагали подписать его свободным агентом. Президент киевлян отказался, кивая на возраст 31-летнего француза", – написал Игорь Бурбас на своей странице в твиттере.

Хацкевич объяснил, почему Динамо не смогло подписать форварда во время летнего трансферного окна

Напомним, Динамо пыталось подписать летом форварда, но "бело-синие" смогли приобрести только молодого Владислава Супрягу с СК Днепр-1.