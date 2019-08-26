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Суркіс: У мене була повна довіра до Грімма, але що він такого зробив, щоб зараз переводити футбол на платні канали?

08:52 954 Читать на русском
Суркіс: У мене була повна довіра до Грімма, але що він такого зробив, щоб зараз переводити футбол на платні канали?
Ігор Суркіс / Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс поділився своїм ставленням до очільника УПЛ Томаса Грімма.

"Я зустрівся з Томасом Гріммом в своєму кабінеті. Я говорив як президент Динамо, як людина, яка поставила підпис під п'ятирічним контрактом з "1+1".

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Як вони хочуть, щоб ми фінансували, а вони будуть у мене щось відбирати? Вони цього не дочекаються. У мене питання: чому канали "1+1", чому інші канали не були допущені до тендеру? Це був не тендер. Наскільки я розумію, це була закулісна гра.

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У мене була до Грімма повна довіра. Повна довіра. Але привів він хоч одного спонсора, який би вливав гроші в клуби? Що такого він зробив у футболі, щоб сьогодні непокоїти громадськість і переводити футбол на платні канали", – сказав Суркіс у програмі "Профутбол".

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