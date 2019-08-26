Суркіс: У мене була повна довіра до Грімма, але що він такого зробив, щоб зараз переводити футбол на платні канали?

Президент Динамо Ігор Суркіс поділився своїм ставленням до очільника УПЛ Томаса Грімма.

"Я зустрівся з Томасом Гріммом в своєму кабінеті. Я говорив як президент Динамо, як людина, яка поставила підпис під п'ятирічним контрактом з "1+1".

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Як вони хочуть, щоб ми фінансували, а вони будуть у мене щось відбирати? Вони цього не дочекаються. У мене питання: чому канали "1+1", чому інші канали не були допущені до тендеру? Це був не тендер. Наскільки я розумію, це була закулісна гра.

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У мене була до Грімма повна довіра. Повна довіра. Але привів він хоч одного спонсора, який би вливав гроші в клуби? Що такого він зробив у футболі, щоб сьогодні непокоїти громадськість і переводити футбол на платні канали", – сказав Суркіс у програмі "Профутбол".