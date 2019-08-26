Суркіс: У мене була повна довіра до Грімма, але що він такого зробив, щоб зараз переводити футбол на платні канали?

Як вони хочуть, щоб ми фінансували, а вони будуть у мене щось відбирати? Вони цього не дочекаються. У мене питання: чому канали "1+1", чому інші канали не були допущені до тендеру? Це був не тендер. Наскільки я розумію, це була закулісна гра.
У мене була до Грімма повна довіра. Повна довіра. Але привів він хоч одного спонсора, який би вливав гроші в клуби? Що такого він зробив у футболі, щоб сьогодні непокоїти громадськість і переводити футбол на платні канали", – сказав Суркіс у програмі "Профутбол".