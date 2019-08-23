"Не буде ніяких санкцій": Грімм зробив останню пропозицію опозиційним клубам щодо єдиного телепулу

Керівництво української Прем'єр-ліги не збирається відтягувати вирішення проблеми з єдиним показом матчів чемпіонату.

"Ми пропонуємо клубам всі питання юридично і остаточно вирішити через незалежний арбітражний трибунал в Лозанні (КАС). У разі рішення суду на користь клубів – вони зможуть укладати індивідуальні контракти на трансляцію домашніх матчів.

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Якщо рішення на користь УПЛ – п'ять клубів будуть зобов'язані перервати контракти зі своїми трансляторами і виконати рішення загальних зборів про трансляцію матчів відповідно до умов договору між УПЛ і телерадіокомпанією "Україна". Тоді не буде ніяких санкцій.

Пропозиція буде залишатися чинною до 1 вересня 2019 року. Якщо клуби погодяться, УПЛ ініціює ряд формальних кроків для передачі справи в КАС. В першу чергу – підписання відповідного договору. Для повноцінної реалізації знадобиться підпис п'яти клубів, УПЛ та УАФ.

Якщо клуби відмовляться або не дадуть відповіді до призначеної дати, в УПЛ не залишиться вибору, окрім як передати ті ж питання з використанням стандартних процедур.

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Кожен з п'яти клубів може в будь-який час прийняти рішення загальних зборів і співпрацювати з УПЛ, клубами і трансляторами без будь-яких негативних наслідків", – цитує Грімма офіційний сайт УПЛ.

Нагадаємо, в опозиції до ідеї створення єдиного телепулу залишаються п'ять клубів УПЛ – Динамо, Десна, Зоря, СК Дніпро-1 і Карпати.