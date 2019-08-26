Суркис: У меня было полное доверие к Гримму, но что он сделал, чтобы сейчас переводить футбол на платные каналы?

Президент Динамо Игорь Суркис поделился своим отношением к главе УПЛ Томасу Гримму.

"Я встретился с Томасом Гриммом в своем кабинете. Я говорил как президент Динамо, как человек, который поставил подпись под пятилетним контрактом с "1+1".

"Не будет никаких санкций": Гримм сделал последнее предложение оппозиционным клубам по единому телепулу

Как они хотят, чтобы мы финансировали, а они будут у меня что-то отбирать? Они этого не дождутся. У меня вопрос: почему каналы "1+1", почему другие каналы не были допущены к тендеру? Это был не тендер. Насколько я понимаю, это была закулисная игра.

"Каналы "Футбол" также не были простыми партнерами во время переговоров", – Гримм о сложностях с тендером на показ УПЛ

У меня было к Гримму полное доверие. Полное доверие. Но привел он хоть одного спонсора, который бы вливал деньги в клубы? Что такого он сделал в футболе, чтобы сегодня беспокоить общественность и переводить футбол на платные каналы", – сказал Суркис в программе "Профутбол".