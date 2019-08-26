Суркис: У меня было полное доверие к Гримму, но что он сделал, чтобы сейчас переводить футбол на платные каналы?

Как они хотят, чтобы мы финансировали, а они будут у меня что-то отбирать? Они этого не дождутся. У меня вопрос: почему каналы "1+1", почему другие каналы не были допущены к тендеру? Это был не тендер. Насколько я понимаю, это была закулисная игра.
У меня было к Гримму полное доверие. Полное доверие. Но привел он хоть одного спонсора, который бы вливал деньги в клубы? Что такого он сделал в футболе, чтобы сегодня беспокоить общественность и переводить футбол на платные каналы", – сказал Суркис в программе "Профутбол".