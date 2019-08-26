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Суркис: У меня было полное доверие к Гримму, но что он сделал, чтобы сейчас переводить футбол на платные каналы?

08:53 195 Читати українською
Суркис: У меня было полное доверие к Гримму, но что он сделал, чтобы сейчас переводить футбол на платные каналы?
Игорь Суркис / Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис поделился своим отношением к главе УПЛ Томасу Гримму.

"Я встретился с Томасом Гриммом в своем кабинете. Я говорил как президент Динамо, как человек, который поставил подпись под пятилетним контрактом с "1+1".

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Как они хотят, чтобы мы финансировали, а они будут у меня что-то отбирать? Они этого не дождутся. У меня вопрос: почему каналы "1+1", почему другие каналы не были допущены к тендеру? Это был не тендер. Насколько я понимаю, это была закулисная игра.

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У меня было к Гримму полное доверие. Полное доверие. Но привел он хоть одного спонсора, который бы вливал деньги в клубы? Что такого он сделал в футболе, чтобы сегодня беспокоить общественность и переводить футбол на платные каналы", – сказал Суркис в программе "Профутбол".

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Динамо Киев Динамо Киев Видеоновости Игорь Суркис УПЛ телевидение Томас Гримм
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