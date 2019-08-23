"Канали "Футбол" також не були простими партнерами під час переговорів", – Грімм про складнощі з тендером на показ УПЛ

Президент УПЛ пригадав важкий процес переговорів про передачу телеправ на матчі чемпіонату України.

"На наш подив тільки одна компанія зробила пропозицію, яку після закриття тендеру було відхилено. Після незадовільної тендерної процедури УПЛ знову зв'язалася з партнерами в Україні.

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Але "1+1/2+2" не проявили інтересу до підписання прямого контракту з УПЛ. Розкрию маленьку таємницю: якби "1+1" зробив нам пропозицію в рамках тендеру на рівні контракту, який у нас вже був підписаний, або навіть трохи гіршу – клуби УПЛ з великою часткою ймовірності її б прийняли.

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Адже канали "Футбол" теж не були простими партнерами в переговорах. Ми відхилили 4 їхні пропозиції, перш ніж прийняти п'яту. А в тендері канали "Футбол" зробили пропозицію всього на 2 матчі в тиждень, тобто на третину від усіх.

Нам навіть іноді здавалося, що "Футболи" і "1+1" координуються в рамках тендеру", – сказав Грімм в коментарі офіційному сайту УПЛ.