Суркіс: Це збіговисько вбивць і садистів прийшло на нашу землю вбивати, грабувати та завдавати болю
Президент Динамо Ігор Суркіс поділився думками щодо нападу російських окупантів на Україну.
"Те, що зараз відбувається на українській землі, це справжня людська катастрофа. Коли йде війна, то б’ються дві армії, але на цій війні армія лише одна – Збройні сили України.
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З російського боку це збіговисько вбивць і садистів. Вони прийшли на нашу землю вбивати, грабувати та завдавати болю. У військовому плані успіхи цієї орди дуже сумнівні, а ось воювати з мирним населенням вони навчилися добре. Військові злочини росіян не залишаться безкарними, я впевнений, що рано чи пізно вони заплатять за все, що вчинили в Україні.
Це війна за виживання українського народу. Росіяни заперечують право України на існування, і надія лише на дипломатію вже зникла. Ми віримо в перемогу України, віримо, що наші Збройні сили розгромлять супротивника і повернуть його туди, звідки він прийшов. Від мене особисто та від усього футбольного клубу Динамо Київ – низький уклін нашим військовим, волонтерам, усім, хто допомагає ЗСУ", – цитує Суркіса офіційний сайт "біло-синіх".
Нагадаємо, Григорій та Ігор Суркіси виїхали з України на початку повномасштабної війни.
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