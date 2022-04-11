"Те, що зараз відбувається на українській землі, це справжня людська катастрофа. Коли йде війна, то б’ються дві армії, але на цій війні армія лише одна – Збройні сили України.

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З російського боку це збіговисько вбивць і садистів. Вони прийшли на нашу землю вбивати, грабувати та завдавати болю. У військовому плані успіхи цієї орди дуже сумнівні, а ось воювати з мирним населенням вони навчилися добре. Військові злочини росіян не залишаться безкарними, я впевнений, що рано чи пізно вони заплатять за все, що вчинили в Україні.

Це війна за виживання українського народу. Росіяни заперечують право України на існування, і надія лише на дипломатію вже зникла. Ми віримо в перемогу України, віримо, що наші Збройні сили розгромлять супротивника і повернуть його туди, звідки він прийшов. Від мене особисто та від усього футбольного клубу Динамо Київ – низький уклін нашим військовим, волонтерам, усім, хто допомагає ЗСУ", – цитує Суркіса офіційний сайт "біло-синіх".

Нагадаємо, Григорій та Ігор Суркіси виїхали з України на початку повномасштабної війни.

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