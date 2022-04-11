Суркис: Это сборище убийц и садистов пришло на нашу землю убивать, грабить и причинять боль
Президент Динамо Игорь Суркис поделился мыслями относительно нападения российских оккупантов на Украину.
"То, что сейчас происходит на украинской земле это настоящая человеческая катастрофа. Когда идет война, то сражаются две армии, но на этой войне армия лишь одна – Вооруженные силы Украины.
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С российской стороны это сборище убийц и садистов. Они пришли на нашу землю убивать, грабить и причинять боль. В военном плане успехи этой орды очень сомнительны, а вот воевать с мирным населением они научились хорошо. Военные преступления россиян не останутся безнаказанными, я уверен, что рано или поздно они заплатят за все, что совершили в Украине.
Это война за выживание украинского народа. Россияне отрицают право Украины на существование, и надежда только на дипломатию уже исчезла. Мы верим в победу Украины, верим, что наши вооруженные силы разгромят противника и вернут его туда, откуда он пришел. От меня лично и от всего футбольного клуба Динамо Киев – низкий поклон нашим военным, волонтерам, всем, кто помогает ВСУ", – цитирует Суркиса официальный сайт "бело-синих".
Напомним, Григорий и Игорь Суркисы уехали из Украины в начале полномасштабной войны.
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