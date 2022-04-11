"То, что сейчас происходит на украинской земле это настоящая человеческая катастрофа. Когда идет война, то сражаются две армии, но на этой войне армия лишь одна – Вооруженные силы Украины.

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С российской стороны это сборище убийц и садистов. Они пришли на нашу землю убивать, грабить и причинять боль. В военном плане успехи этой орды очень сомнительны, а вот воевать с мирным населением они научились хорошо. Военные преступления россиян не останутся безнаказанными, я уверен, что рано или поздно они заплатят за все, что совершили в Украине.

Это война за выживание украинского народа. Россияне отрицают право Украины на существование, и надежда только на дипломатию уже исчезла. Мы верим в победу Украины, верим, что наши вооруженные силы разгромят противника и вернут его туда, откуда он пришел. От меня лично и от всего футбольного клуба Динамо Киев – низкий поклон нашим военным, волонтерам, всем, кто помогает ВСУ", – цитирует Суркиса официальный сайт "бело-синих".

Напомним, Григорий и Игорь Суркисы уехали из Украины в начале полномасштабной войны.

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