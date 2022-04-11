Український фахівець Сергій Ребров вже вкотре став найкращим тренером першості Об'єднаних арабських еміратів, повідомляє прес-служба клубу.

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47-річний наставник отримав почесне визнання всьоме поспіль (починаючи з серпня) – цього разу українець став найкращим за підсумками березня. Минулого місяця Аль-Айн двічі зіграв унічию та здобув одну перемогу.

До слова, за шість турів до завершення чемпіонату підопічні Реброва йдуть у турнірній таблиці першими, випереджаючи найближчого переслідувача на сім очок. Окрім того, Аль-Айн продовжує боротьбу за Кубок Арабської затоки – у фіналі, який відбудеться 4 травня, на нього чекає Аль-Ахлі з Дубая.

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