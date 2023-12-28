Президент Динамо Ігор Суркіс та головний тренер киян Олександр Шовковський взяли участь в опитуванні, яке проводило видання Український футбол. Інтерв'юери мали назвати топ-3 українских легіонерів 2023 року. Цікаво, що трійка найкращих у обох співпала, однак розташування виявилось діаметрально протилежним.

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На думку Суркіса, найкращим у році, що минає, став Віталій Миколенко з Евертона. На другу сходинку власник "біло-синіх" поставив ще одного екс-динамівця, який нині є одним з лідерів Борнмута – Іллю Забарного. Третім у рейтингу став Артем Довбик з Жирони.

Шовковський перше місце віддав Довбику, друге – Миколенкові, а на третє поставив Забарного.

Нагадаємо, Миколенко у поточному сезоні провів за Евертон 17 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи. Забарний відіграв у 20 поєдинках Борнмута без результативних дій. Довбик у 18 іграх за Жирону забив 11 м'ячів і віддав 5 асистів.

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