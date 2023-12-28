Президент Динамо Игорь Суркис и главный тренер киевлян Александр Шовковский приняли участие в опросе, проводимом изданием Український футбол. Интервьюеры должны были назвать топ-3 украинских легионеров в 2023 году. Интересно, что тройка лучших у обоих совпала, однако расположение оказалось диаметрально противоположным.

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По мнению Суркиса, лучшим в уходящем году стал Виталий Миколенко из Эвертона. На вторую ступень владелец "бело-синих" поставил еще одного экс-динамовца, ныне являющегося одним из лидеров Борнмута – Илью Забарного. Третьим в рейтинге стал Артем Довбик из Жироны.

Шовковский первое место отдал Довбику, второе – Миколенко, а на третье поставил Забарного.

Напомним, Миколенко в текущем сезоне провел за Эвертон 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола. Забарный отыграл в 20 поединках Борнмута без результативных действий. Довбик в 18 играх за Жирону забил 11 мячей и отдал 5 ассистов.

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