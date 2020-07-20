Суркіс спростував запрошення Скрипника на посаду наставника Динамо, – ЗМІ

Ведучий шоу ТаТоТаке Михайло Співаковський прокоментував інформацію про зустріч Григорія Суркіса з наставником Зорі Віктором Скрипником.

"Після матчу Динамо – Зоря зустріч дійсно відбулася. Точніше, не зустріч, а розмова. Вони підійшли один до одного після матчу, відбувся обмін думками. Це я кажу зі слів Ігоря Суркіса, якого попросив прокоментувати ситуацію.

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Ігор Михайлович сказав, що факт запрошення Скрипника – це повна дезінформація. У цій розмові не було ніякої конкретики на цю тему, просто люди обмінювалися думками з гри. Були розмови в стилі: "Хорошу команду ти зробив, Вікторе, нам подобається". От якось так", – поділився Співаковський в програмі ТаТоТаке.

Нагадаємо, Динамо посіло друге місце в чемпіонаті України, обігнавши Зорю лише на 1 очко, а Віктора Скрипника називають головним претендентом на заміну Олексію Михайличенку.

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