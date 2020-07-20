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Суркис опроверг приглашение Скрипника на пост наставника Динамо, – СМИ

20 июля 12:39 - Читати українською
Суркис опроверг приглашение Скрипника на пост наставника Динамо, – СМИ
Виктор Скрипник / фото: ФК Заря

Ведущий шоу ТаТоТаке Михаил Спиваковский прокомментировал информацию о встрече Григория Суркиса с наставником Зари Виктором Скрыпником.

"После матча Динамо – Заря встреча действительно состоялась. Точнее, не встреча, а разговор. Они подошли друг к другу после матча, состоялся обмен мнениями. Это я говорю со слов Игоря Суркиса, которого попросил прокомментировать ситуацию.

Григорий Суркис пообщался со Скрипником о возможном сотрудничестве после матча Динамо и Зари, – СМИ

Игорь Михайлович сказал, что факт приглашения Скрипника – это полная дезинформация. В этом разговоре не было никакой конкретики на эту тему, просто люди обменивались мнениями по игре. Были разговоры в стиле: "Хорошую команду ты сделал, Виктор, нам нравится". Вот как-то так", – поделился Спиваковский в программе ТаТоТаке.

Напомним, Динамо заняло второе место в чемпионате Украины, обогнав Зарю лишь на 1 очко, а Виктора Скрипника называют главным претендентом на замену Алексей Михайличенко.

Динамо ставит на трансферы – Суркис подтвердил переговоры, Михайличенко заговорил о чистке, 2 игрока получили приговор

blog_ava
Динамо ставит на трансферы – Суркис подтвердил переговоры, Михайличенко заговорил о чистке, 2 игрока получили приговор
20 июля
54034
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис Виктор Виктор Скрипник Григорий Суркис
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