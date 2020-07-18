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Григорій Суркіс спілкувався зі Скрипником щодо можливої співпраці після матчу Динамо та Зорі, – ЗМІ

17:45 - Читать на русском
Григорій Суркіс спілкувався зі Скрипником щодо можливої співпраці після матчу Динамо та Зорі, – ЗМІ
Ігор та Григорій Суркіси / kiev.express

Екс-президент ФФУ та колишній віце-президент УЄФА Григорій Суркіс особисто поспілкувався з наставником Зорі Віктором Скрипником.

13’ Віктор Циганков
16’ Сергій Сидорчук
35’ Віктор Циганков
 
Артем Громов 3’
3’ Артем Громов
13’ Віктор Циганков
16’ Сергій Сидорчук
35’ Віктор Циганков

Григорій Суркіс провів особисту бесіду із головним тренером Зорі Віктором Скрипником після поєдинку проти Динамо, стверджує meta-ratings.

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Зазначається, що бесіда Суркіса-старшого з наставником луганців вийшла ознайомчо-конструктивною, з прицілом на подальшу можливу співпрацю.

Нагадаємо, Динамо обіграло Зорю (3:1) та піднялось на друге місце турнірної таблиці – киянам залишилось не втратити очки в матчі з Колосом, аби оформити путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

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Головне Григорій Суркіс Віктор Віктор Скрипник Динамо - Зоря Динамо Динамо Зоря Зоря
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