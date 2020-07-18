Григорій Суркіс спілкувався зі Скрипником щодо можливої співпраці після матчу Динамо та Зорі, – ЗМІ

Екс-президент ФФУ та колишній віце-президент УЄФА Григорій Суркіс особисто поспілкувався з наставником Зорі Віктором Скрипником.

Григорій Суркіс провів особисту бесіду із головним тренером Зорі Віктором Скрипником після поєдинку проти Динамо, стверджує meta-ratings.

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Зазначається, що бесіда Суркіса-старшого з наставником луганців вийшла ознайомчо-конструктивною, з прицілом на подальшу можливу співпрацю.

Нагадаємо, Динамо обіграло Зорю (3:1) та піднялось на друге місце турнірної таблиці – киянам залишилось не втратити очки в матчі з Колосом, аби оформити путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

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