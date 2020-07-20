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Динамо ставить на трансфери – Суркіс підтвердив перемовини, Михайличенко заговорив про чистку, 2 гравці отримали вирок

08:20 - Читать на русском
Динамо ставить на трансфери – Суркіс підтвердив перемовини, Михайличенко заговорив про чистку, 2 гравці отримали вирок
Ігор Суркіс потішить вболівальників? / фото Динамо
Тарас Котів Тарас Котів

Київське Динамо готує нову перебудову. Головний тренер Олексій Михайличенко звинувачує гравців після поразки від Колоса в останньому турі УПЛ 2019/20, а президент клубу Ігор Суркіс називає деякі імена.

54’ Володимир Лисенко
70’ Арні Вільх'яльмссон
90+5’ Вадим Мілько
 
54’ Володимир Лисенко
70’ Арні Вільх'яльмссон
90+5’ Вадим Мілько

Динамо вийшло у кваліфікацію Ліги чемпіонів лише завдяки Десні, яка і сама не здобула бронзи, і Зорі не програла в Запоріжжі. Сезон антирекордів, відставки тренера, подвійного провалу в Європі, дивних трансферів і скандалів завершився сріблом плюс тріумфом у Кубку України. Якби після перемоги над Зорею продовжили традицію звитяг над Колосом, інтонації розмов були б зовсім іншими. А так настрій зіпсуто і керівництву, і фанатам. Вдуматися тільки, Динамо завдячує другим місцем насамперед фейр-плей у паралельному матчі.

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Однак здаватися Олексій Михайличенко не планує. Наставник уже озвучив кілька ключових речей. Перша – крім нерівного регламенту і захмарної мотивації Колоса, винуватцями поразки названі таємничі футболісти: "Цей сезон дав багато приводів для роздумів. Є багато статистів, із якими потрібно наводити порядок. Будемо розбиратися. Ми постаралися навести порядок, але потрібно буде ще цим займатися. Обойма Динамо повинна налічувати 18-20 осіб, і кожен із них має виходити на поле та виконувати те, що від нього вимагають. Не завжди це виходить. Команда потребує не тільки посилення, але й чистки. Основні завдання – Кубок України та кваліфікація Ліги чемпіонів – ми виконали".

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Останній пункт свідчить про наміри Михайличенка, Євтушенка і компанії звалити все на провали резервістів, які не змогли компенсувати втрати залізних гравців основи. Гру з Колосом пропустили через травми капітан, один з лідерів півзахисту Сидорчук, а також провідні бомбардир Вербіч (14 голів у всіх турнірах, більше, а саме 17, забив тільки Циганков) й асистент Миколенко (доклався до 11 голів у сезоні).

Що ж, головні після вильоту з усіх єврокубків завдання тренерський штаб дійсно виконав, тож має непогані шанси зберегти свої посади, коли емоції від чергового фіаско вляжуться. Звісно, все це до кваліфай-раундів ЛЧ. У разі провалу Михайличенко повторить долю Хацкевича, тут сумнівів не може бути, адже надто вирішальними для повноцінного життя клубу можуть стати чергові втрачені мінімум 25-30 мільйонів євро.

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"Будемо розбиратися", – фактично повторив за своїм тренером легендарну фразу Блохіна й Ігор Суркіс. Шукатимуть причини, чому так сталося, очевидно, таки в гравцях. Президент Динамо зачепив окремо двох виконавців, яким можна пакувати валізи. Причому один з них, Кадірі, відіграв увесь матч – спочатку в центрі поля, потім у захисті. Раніше Суркіс не розумів, чого Хацкевич не випускає ганця, хоч сам тренер і просив підписати. Тепер, коли Момо зіграв 16 матчів, 25% з яких завершилися поразками, риторика дещо змінилася.

Соль, Каргбо, Беніто, Кадірі, Вербіч? З цих легіонерів позитивні слова знайшлися лише для Беньяміна, який зараз "основний наш футболіст". Інших, схоже, з радісною душею відпустив би. "Що стосується Кадірі... це наші футболісти. Коли щодо них будуть пропозиції, враховуючи, що у них мало ігрового часу, ми з ними розлучимося і краще придбаємо на їх місце сильніших гравців, які зможуть принести насамперед результат для команди, показувати хорошу гру.

Тому що в Соля не склалося. Він же кваліфікований дорослий футболіст. Мені здається, що шанс йому давали, але у нього не виходить. Якщо буде пропозиція щодо нього, звісно, будемо з ним розлучатися". Чи є у Динамо на прикметі футболісти, які можуть посилити команду? "За деякими позиціями ми вже вступали в переговори з окремими футболістами. Зараз трансферне вікно тільки відкривається, тому будемо працювати. Те, що я побачив сьогодні, підсилення необхідне", – запевняє Суркіс.

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Свіжі імена потенційних новачків заполонять інформпростір уже незабаром, а поки однозначно можна стверджувати про 2 дуети орендованих, які повертаються після успішного сезону в інших командах. Це провідні виконавці Зорі та СК Дніпро-1, де динамівці стали найкращими бомбардирами сезону. Супряга наколотив 14 м'ячів у чемпіонаті України, в активі Лєднєва 13 забитих і 3 гольові передачі у всіх турнірах, хоча Богдан відверто забуксував перед камбеком у Київ. Булеца оформив 5+4 за системою гол плюс пас.

"Ну, Тимчик та Лєднєв однозначно повертаються. Супряга і Булеца повинні повернутися, але яким буде рішення тренерського штабу... Щодо цих гравців ми ухвалимо остаточне рішення протягом декількох днів". Суркіс відверто заявляє, що не бачить підстав для потрапляння у груповий раунд Ліги чемпіонів з такою грою, як проти Колоса. Його засмучує історичний розрив між першим і другим місцями. Так впевнено не брав золото навіть Валерій Лобановський. Потрібні великі зміни, але вони знову можуть настати надто пізно.

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