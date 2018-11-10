Суркіс: Шапаренка і Миколенка викликали у збірну України не просто так, для перспективи, а тому що на них розраховують

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував виклик до збірної України захисника киян Віталія Миколенко і хавбека Миколи Шапаренка.

"У збірній України працює штаб тренерів, у яких є час спостерігати за гравцями. Вони дивляться, аналізують, тому не просто так запросили цих виконавців, для перспективи, а тому що розраховують на них, і цілком можливо, що Шевченко в якійсь із двох ігор довірить їм місце в основному складі або випустить на заміну.

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Повторюся, у цих хлопців величезний потенціал, і це не я їх так оцінюю, а всі спеціалісти. Але всьому свій час, кожен має дочекатися свого моменту. Вважаю, за такої гри Миколенко буде лише прогресувати, він дуже хороший футболіст, розуміє, як йому потрібно грати тактично. Необхідно прогресувати, і тоді він виросте в дуже хорошого футболіста", – цитує Суркіса прес-служба столичного клубу.

Зазначимо, вчора Шапаренко і Миколенко продовжили контракти з Динамо. Зазначимо, що для Миколенка це дебютний виклик до табору "синьо-жовтих".

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