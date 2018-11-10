Суркис: Шапаренко и Миколенко вызвали в сборную Украины не просто так, для перспективы, а потому что на них рассчитывают

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал вызов в сборную Украины защитника киевлян Виталия Миколенко и хавбека Николая Шапаренко.

"В сборной Украины работает штаб тренеров, у которых есть время наблюдать за игроками. Они смотрят, анализируют, поэтому не просто так пригласили этих исполнителей, для перспективы, а потому что рассчитывают на них, и вполне возможно, что Шевченко в какой-то из двух игр доверит им место в основном составе или выпустит на замену.

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Повторюсь, у этих ребят огромный потенциал, и это не я их так оцениваю, а все специалисты. Но всему свое время, каждый должен дождаться своего момента. Считаю, при такой игре Миколенко лишь прогрессировать, он очень хороший футболист, понимает, как ему нужно играть тактически. Необходимо прогрессировать, и тогда он вырастет в очень хорошего футболиста", – цитирует Суркиса пресс-служба столичного клуба.

Отметим, вчера Шапаренко и Миколенко продлили контракты с Динамо. Отметим, что для Миколенко это дебютный вызов в лагерь "сине-желтых".

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