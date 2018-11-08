toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР ДИНАМО - РЕНН ВОРСКЛА - КАРАБАХ ЛІГА ЄВРОПИ

Миколенко: Про виклик до збірної України дізнався із інтернету

22:55 110 Читать на русском
Миколенко: Про виклик до збірної України дізнався із інтернету
Віталій Миколенко (праворуч) / фото: ФК Динамо

Захисник Динамо Віталій Миколенко прокоментував перемогу киян в матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи над Ренном (3:1).

"Ми налаштовувалися бути господарями поля, контролювали м'яч, і все виходило.

Пропущений м'яч? Потрібно дивитися повтор. Мені здається, боковий арбітр помилився, там був офсайд.

Динамо – Ренн – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Мій гол? Радий, що перемогли. А те, що я забив – заслуга всієї команди. Що стосується мого виклику в збірну, то я про нього дізнався із інтернету", – сказав Миколенко в ефірі телеканалу Футбол 1.

Динамо красиво обіграло Ренн і очолило свою групу Ліги Європи

Ліга Європи4 турНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Ренн: Четвер 08 листопада 2018

Динамо
Матч завершено
3 : 1
Ренн
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга Європи Динамо Динамо Динамо - Ренн Віталій Миколенко Віталій Миколенко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
31
хв
Ганновер
21:30
Вольфсбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук