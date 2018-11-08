Миколенко: Про виклик до збірної України дізнався із інтернету

Захисник Динамо Віталій Миколенко прокоментував перемогу киян в матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи над Ренном (3:1).

"Ми налаштовувалися бути господарями поля, контролювали м'яч, і все виходило.

Пропущений м'яч? Потрібно дивитися повтор. Мені здається, боковий арбітр помилився, там був офсайд.

Динамо – Ренн – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Мій гол? Радий, що перемогли. А те, що я забив – заслуга всієї команди. Що стосується мого виклику в збірну, то я про нього дізнався із інтернету", – сказав Миколенко в ефірі телеканалу Футбол 1.

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