Суркіс: Ми не уявляємо Динамо без Миколенка

Президент Динамо Ігор Суркіс оцінив виступ своїх гравців у матчі десятого туру УПЛ проти Колоса.

"Ось Цітаішвілі дали шанс, і я вважаю, він ним скористався, навіть незважаючи на те, що не забив у тому моменті. Вважаю, що в таких матчах того ж Попова потрібно випускати раніше, щоб гравці набиралися досвіду.

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Чемпіонами світу просто так не стають. Це майбутнє Динамо. І, найголовніше, щоб вони це розуміли, і тим шансом, який їм дають, скористалися. Як цим шансом скористався Миколенко. Ми не уявляємо Динамо без Миколенка, а йому всього лише 19 років. Він стає мужиком, у нього велике майбутнє.

Сподіваюся, чемпіонат буде прогресувати, а поки потрібно надіятися на своїх молодих хлопців, таких, як Попов, Супряга. У команді U-19 грають хлопці з U-17, думаєш, кого не візьми – той би і заграв. Потрібно, щоб вони росли і прогресували", – цитує Суркіса прес-служба Динамо.

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