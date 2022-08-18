Суркіс ризикує вилетіти з Верховної Ради за мотивами скандалу "батальйону Монако" – офіційне звернення вже готове
Григорій Суркіс, брат президента Динамо Ігоря Суркіса, може втратити свій депутатський мандат
Народний депутат від "Слуги народу" Мар’яна Безугла подала до Верховної Ради звернення з вимогою позбавити повноважень трьох колег. Серед них і 72-річний Григорій Суркіс.
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"В мене теж питання, чому "Батальйон МОНАКО" досі у Верховній Раді України. Подаю звернення щодо порушення дисципліни та норм депутатської етики, не дотримання присяги, а також щодо дострокового припинення повноважень народних депутатів України Вадима Столара, Ігоря Абрамовича та Григорія Суркіса.
Запрошуюю і закликаю усіх колег до підписання! Це для нас маленький тест. Хто підписав, повідомлю. Кінцевий термін – сьогодні 23:00. Номер СЕДО: 987278. P.S. Державне бюро розслідувань вже вивчає законність перетину державного кордону цими, як їх назвати… Будемо слідкувати за результатами розслідування", – написала Безугла у Facebook.
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