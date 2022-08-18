Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая подала в Верховную Раду обращение с требованием лишить полномочий трех коллег. В их числе и 72-летний Григорий Суркис.

Братья Суркисы поселились в Монте-Карло, где регулярно посещают казино, – Украинская правда

"У меня тоже вопрос, почему "Батальон МОНАКО" до сих пор в Верховной Раде Украины. Подаю обращение о нарушении дисциплины и норм депутатской этики, не соблюдении присяги, а также о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Украины Вадима Столара, Игоря Абрамовича и Григория Суркиса.

Приглашаю и призываю всех коллег к подписанию! Это для нас небольшой тест. Кто подписал, сообщу. Конечный срок – сегодня 23:00. Номер СЭДО: 987278. P.S. Государственное бюро расследований уже изучает законность пересечения государственной границы этими, как их назвать… Будем следить за результатами расследования", – написала Безуглая в Facebook.

Медведчук хочет передать Суркису часть своего имущества, – источник