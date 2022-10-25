"Ситуація Луческу неприємна. У розмові зі мною він багато говорив і про ситуацію в команді, і про його можливу помилку як тренера, що не вдалося знайти постійної бази. Переїзди, переїзди... Можливо, якби вдалося локалізуватися, то було б легше. Але зараз ситуація така, тому якщо вибрали такий шлях, то виходьте з нього з честю. Це складно, але воно так є!

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Я не побачив, що Луческу опустив руки. У нього характер не такий, він буде боротись до кінця. Тому я б не говорив, що Луческу найближчим часом піде, хоча статися може будь-що. Наскільки мені здається, і у президента є віра, що Луческу зможе вийти з даної ситуації, і сам румун у це вірить. Як воно буде – покаже тільки майбутнє. Але наскільки я почув зі слів президента Динамо – обговорення запасного варіанту на цьому етапі немає. Хоча він результатами клубу абсолютно незадоволений. Отакий репорт щодо того, яка зараз ситуація в Динамо. Суто мої враження після розмов.

Звичайно, для багатьох вирішальним буде поєдинок з АЕКом. Якщо вдасться перемогти і пробитися бодай у плей-офф Ліги конференцій, то це буде сприйнято позитивно. Тоді буде розуміння, що потрібно готуватися і бути конкурентоздатним хоча б на рівні Ліги конференцій. У мене є таке враження, що поєдинок з АЕКом стане вирішальним для подальшої ситуації в Динамо", – резюмував Циганик у ефірі Циганик LIVE.

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