"Ситуация Луческу неприятна. В разговоре со мной он много говорил и о ситуации в команде, и о его возможной ошибке как тренера, что не удалось найти постоянной базы. Переезды, переезды... Возможно, если бы удалось локализоваться, то было бы легче. Но сейчас ситуация такая, поэтому если выбрали такой путь, выходите из него с честью. Это сложно, но оно так есть!

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Я не увидел, что Луческу опустил руки. У него характер не такой, он будет бороться до конца. Поэтому я бы не говорил, что Луческу в ближайшее время уйдет, хотя произойти может что угодно. Насколько мне кажется, и у президента есть вера, что Луческу сможет выйти из данной ситуации, и сам румын в это верит. Как оно будет – покажет только будущее. Но насколько я услышал со слов президента Динамо – обсуждения запасного варианта на этом этапе нет. Хотя он результатами клуба совершенно недоволен. Таков репорт относительно того, какая сейчас ситуация в Динамо. Чисто мои впечатления после разговоров.

Конечно, для многих решающим будет поединок с АЕКом. Если удастся победить и пробиться хотя бы в плей-офф Лиги конференций, это будет воспринято положительно. Тогда будет понимание, что нужно готовиться и быть конкурентоспособным хотя бы на уровне Лиги конференций. У меня такое впечатление, что поединок с АЕКом станет решающим для дальнейшей ситуации в Динамо", – резюмировал Цыганык в эфире Циганик LIVE.

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