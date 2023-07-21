Півзахисник Динамо Володимир Бражко міг опинитись в італійській першості.

Італійський Торіно запропонував 4 млн євро разом з бонусами за опорника Динамо Володимира Бражка, повідомляє Фабріціо Романо.

Гармаш отримав шокуючий варіант продовження кар'єри – ветеран може возз'єднатись з двома екс-динамівцями

Проте, Динамо відповіло відмовою – кияни не планують відпускати хавбека за таку суму. Transfermarkt оцінює Бражка в 1,5 млн євро.

Зазначимо, що Володимир провів 29 матчів за Зорю в минулому сезоні, в яких відзначився 7 голами. Також Бражко у складі збірної України U-21 дійшов до півфіналу Євро-2023.

Капітан, кандидат у проблемну зону та віце-Мудрик – 5 гравців молодіжки, які повинні пробитися в головну збірну України