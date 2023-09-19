Президент Динамо Ігор Суркіс не може силоміць утримувати іноземців, які злякалися реалій війни.

"Ми не можемо запросити дуже якісних легіонерів. От Лонвейк. Ми заплатили гроші за нього, дали добрі умови. Перша ракета пролетіла над базою, і він сказав, що залишатися тут не хоче, поки йде війна.

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Тренер награє склад, і в такій ситуації ми не можемо розраховувати на легіонерів. У матчі з Ворсклою вийшли 11 українців. Гадаю, вони впоралися", – резюмував Суркіс в коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, зараз у складі Динамо перебуває лише 3 легіонери – македонець Рамадані, сенегалець Діалло та нігерієць Беніто. Лонвейк на правах оренди перейшов у Андерлехт.

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