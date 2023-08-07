Півзахисник Андерлехта Джастін Лонвейк, права на якого належать Динамо, висловився щодо свого переходу в бельгійський клуб.

"Я щасливий бути в Андерлехті. Я довго не сумнівався в переході. Минулий рік був важким. Я щасливий бути тут і знову зосередитися лише на футболі", – поділився Лонвейк у коментарі Het Nieuwsblad.

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Нідерландець перейшов у Андерлехт на правах оренди з київського Динамо наприкінці минулого місяця – у контракті передбачена опція викупу гравця.

Нагадаємо, Лонвейк перейшов у Динамо з Віборга у вересні 2022 року за 1,5 млн євро. Він став доволі важливим виконавцем у складі киян – 18 матчів, один гол та один асист. Втім, влітку легіонер раптом не захотів повертатись в Україну через побоювання щодо війни.

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