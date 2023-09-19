Суркис объяснил побег дорогого легионера Динамо: "После первой ракеты над базой сказал, что оставаться здесь не хочет"
Президент Динамо Игорь Суркис не может силой удерживать иностранцев, испугавшихся реалий войны.
"Мы не можем пригласить очень качественных легионеров. Вот Лонвейк. Мы заплатили деньги за него, дали хорошие условия. Первая ракета пролетела над базой, и он сказал, что оставаться здесь не хочет, пока идет война.
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Тренер наигрывает состав, и в такой ситуации мы не можем рассчитывать на легионеров. В матче с Ворсклой вышли 11 украинцев. Думаю, они справились", – резюмировал Суркис в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.
Напомним, сейчас в составе Динамо находятся только 3 легионера – македонец Рамадани, сенегалец Диалло и нигериец Бенито. Лонвейк на правах аренды перешел в Андерлехт.
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