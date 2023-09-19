"Мы не можем пригласить очень качественных легионеров. Вот Лонвейк. Мы заплатили деньги за него, дали хорошие условия. Первая ракета пролетела над базой, и он сказал, что оставаться здесь не хочет, пока идет война.

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Тренер наигрывает состав, и в такой ситуации мы не можем рассчитывать на легионеров. В матче с Ворсклой вышли 11 украинцев. Думаю, они справились", – резюмировал Суркис в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, сейчас в составе Динамо находятся только 3 легионера – македонец Рамадани, сенегалец Диалло и нигериец Бенито. Лонвейк на правах аренды перешел в Андерлехт.

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