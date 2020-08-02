Суркіс пояснив, чому Луческу готовий продати Циганкова

"Одна з розмов з Луческу полягала в тому, що в Динамо дуже талановита молодь. Він дуже багатьох вивчив, з ними можна досягати результату. Я б хотів, щоб він почав це робити вже завтра. Скільки йому знадобиться часу – місяць, два, півроку – я не можу сказати. Він мені за прізвищами називав всю команду, навіть хлопців з U-19.

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У нього філософія: якщо буде хороша, гідна пропозиція щодо Циганкова або ще когось – треба продавати. Я йому кажу, що це наш ключовий футболіст. А він відповідає, що, продавши Циганкова, ми даємо надію Цітаішвілі. А за Георгієм є хтось ще. Якщо ми їх будемо тримати в золотій клітці, вони не будуть прогресувати.

"Ось Ярмоленко перетримали", – сказав Луческу. А я йому доводив, що з фінансової точки зору я його не перетримав. Він погодився, але сказав, що треба було відпустити на два роки раніше, тоді той же Циганков раніше стартував, і сьогодні був би взагалі топовим футболістом", – поділився Суркіс в ефірі телеканалу 112.

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