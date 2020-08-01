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Динамо розглядає відразу чотирьох гравців з чемпіонату Бразилії, – журналіст

22:08 - Читать на русском
Динамо розглядає відразу чотирьох гравців з чемпіонату Бразилії, – журналіст
Жан П'єрр / Фото Ricardo Giusti

Динамо може знайти підсилення серед улюбленців нового тренера Мірчі Луческу – бразильців.

Київський гранд зацікавився чотирма гравцями з чемпіонату Бразилії, інформує місцевий журналіст Густаво Олівейра у Twitter. Йдеться про Жана П'єрра (Греміо), Габріеля Меніно (Палмейрас), Елінью (Сан-Паулу) та Маркіньйоса (Атлетіко Мінейро).

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П'єрр – 22-річний центрхав, у минулому чемпіонаті Бразилії провів 10 матчів, відзначився 3 голами. Його ціна за Transfermarkt складає 9 млн євро. 19-річний Меніно також грає в центрі поля, але може закрити і правий фланг захисту. Лише цього року почав виступати за першу команду Палмейраса, зіграв 9 матчів у чемпіонаті Пауліста. Ціна – 3,6 млн євро.

Елінью та Маркіньйос – атакувальні півзахисники, грають під нападниками або на флангах. Обом по 20 років, на професіональному рівні провели два повні сезони. Ціна таланта Сан-Паулу складає 3,6 млн євро, а його однолітка з Атлетіко Мінейро – 5,4.

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Теги
Динамо Динамо Елінью Трансфери Динамо Київ Габріель Габріель Меніно Маркіньйос Жан Жан П'єрр Бразилія Трансфери
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