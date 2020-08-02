Суркис объяснил, почему Луческу готов продать Цыганкова

"Один из разговоров с Луческу заключался в том, что в Динамо очень талантливая молодежь. Он очень многих изучил, с ними можно добиваться результата. Я бы хотел, чтобы он начал это делать уже завтра. Сколько ему понадобится времени – месяц, два, полгода – я не могу сказать. Он мне по фамилиям называл всю команду, даже ребят из U-19.

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У него философия: если хорошая, достойная предложение по Цыганкову или еще кому-то – надо продавать. Я ему говорю, что это наш ключевой футболист. А он отвечает, что, продав Цыганкова, мы даем надежду Цитаишвили. А за Георгием есть кто-то еще. Если мы их будем держать в золотой клетке, они не будут прогрессировать.

"Вот Ярмоленко передержали", – сказал Луческу. А я ему доказывал, что с финансовой точки зрения я его не передержал. Он согласился, но сказал, что надо было отпустить на два года раньше, тогда тот же Цыганков ранее стартовал, и сегодня был бы вообще топовым футболистом", – поделился Суркис в эфире телеканала 112.

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