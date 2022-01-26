"Чому не відпустили Супрягу? Не треба нічого пояснювати. Всі все й так знають. За Супрягу я заплатив 5 млн. Спочатку це був футболіст у Динамо правами якого володіли ми та СК Дніпро-1. У разі продажу я мав виплатити СК Дніпро-1 5 млн, а прибуток поділити навпіл.

Сампдорія повернулась до ідеї підписання Супряги, – ЗМІ

У якийсь момент СК Дніпро-1 не захотів. Я викупив Супрягу. Президент Сампдорії говорив особисто зі мною. У п'ятницю він давав одні умови. У понеділок він зателефонував: "Я подумав, можу дати лише половину". Це не поважати себе.

Я пояснив це Супрязі. Такий шанс, який йому надавав Луческу, на мою думку, з молодих не отримував ніхто. Слава богу, зараз скинув вагу, підготувався. Якщо він бачить себе у якомусь серйозному чемпіонаті – йому треба проявити себе сьогодні у Динамо.

Якщо буде по ньому пропозиція, яка мене влаштує. Мене – я наголошую. Супрягу сюди ніхто не тягнув, не примушував. Він виявив бажання грати у Динамо. Нехай проявляє себе. Яка цифра влаштує? Я не хочу обговорювати цифри. Ви ж не купуєте. Навіщо мені з вами обговорювати? Коли буде конкретна пропозиція", – поділився Суркіс у програмі Бомбардир.

Нагадаємо, у поточному сезоні Владислав провів за Динамо 263 хвилини у 6 матчах – без результативних дій. Transfermarkt оцінює гравця у 4 млн євро.

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