Сампдорія повернулась до ідеї підписання Супряги, – ЗМІ
17:39 - Читать на русском
Форвард Динамо Владислав Супряга зберігає шанси перейти з київського клубу до чемпіонату Італії.
Сампдорія незадоволена результативністю форвардів команди (Квальярелли, Капуто та Торрогроси) та шукає варіанти підсилити атаку, повідомляє Sampnews24.com.
Супряга знову зацікавив Салернітану, – ЗМІ
Генуезці намагались підписати одноклубника Маліновського Роберто Пікколі, проте у переговорах виникли складнощі. Через це Сампдорія повернулась до варіанту з Супрягою.
Нагадаємо, у поточному сезоні Владислав провів за Динамо 263 хвилини у 6 матчах – без результативних дій. Transfermarkt оцінює гравця у 4 млн євро.
Динамо – Расінг: другий поспіль розгром від киян, Кулач подає приклад Супрязі, перші висновки зі зборів в Іспанії
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter