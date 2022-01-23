Форвард Динамо Владислав Супряга зберігає шанси перейти з київського клубу до чемпіонату Італії.

Владислав Супряга у боротьбі з захисником / фото: ФК Динамо Київ

Сампдорія незадоволена результативністю форвардів команди (Квальярелли, Капуто та Торрогроси) та шукає варіанти підсилити атаку, повідомляє Sampnews24.com.

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Генуезці намагались підписати одноклубника Маліновського Роберто Пікколі, проте у переговорах виникли складнощі. Через це Сампдорія повернулась до варіанту з Супрягою.

Нагадаємо, у поточному сезоні Владислав провів за Динамо 263 хвилини у 6 матчах – без результативних дій. Transfermarkt оцінює гравця у 4 млн євро.

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