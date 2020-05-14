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Суркіс пояснив, чому Динамо не подавало апеляції щодо річної дискваліфікації Бєсєдіна

15:28 886 Читать на русском
Суркіс пояснив, чому Динамо не подавало апеляції щодо річної дискваліфікації Бєсєдіна
Артем Бєсєдін / Фото Instagram

Президент Динамо Ігор Суркіс вважає покарання для нападника Артема Бєсєдіна справедливим.

"Ми не подавали апеляцію, тому що погоджуємося з рішенням. Бєсєдін ні в чому не винен, але ми знаємо, що за такі речі дуже суворо карають – він міг бути дискваліфікований на чотири роки.

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Переговоривши з Артемом і адвокатом ми вирішили чекати можливої ​​апеляції ВАДА, але цього не сталося. Він був переконливим в УЄФА і я вважаю, що з урахуванням перенесення Євро-2020, карантин пішов Бесєдіну на користь. Він мріє зіграти на чемпіонаті Європи, але йому потрібно буде довести своєю грою, що гідний грати в команді Шевченка. Для цього у Артема буде півроку.

Думаю, він ще потерпить п'ять місяців і 19 жовтня розпочне з тренувального процесу, а з 19 грудня зможе грати", – заявив Суркіс для ТК Футбол.

Нагадаємо, Бєсєдін, який провалив допінг-тест після матчу Ліги Європи проти Мальме 28 листопада 2019-го, відсторонений від футболу на один рік.

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Теги
Динамо Динамо Ігор Суркіс Допінг Антидопінгове агентство (WADA) Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін
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