Суркис объяснил, почему Динамо не подавало апелляции относительно годичной дисквалификации Беседина

Президент Динамо Игорь Суркис считает наказание для нападающего Артема Беседина справедливым.

"Мы не подавали апелляцию, потому что соглашаемся с решением. Беседин ни в чем не виноват, но мы знаем, что за такие вещи очень строго наказывают – он мог быть дисквалифицирован на четыре года.

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Переговорив с Артемом и адвокатом мы решили ждать возможной апелляции ВАДА, но этого не произошло. Он был убедительным в УЕФА и я считаю, что с учетом переноса Евро-2020, карантин пошел Беседину на пользу. Он мечтает сыграть на чемпионате Европы, но ему нужно будет доказать своей игрой, что достоин играть в команде Шевченко. Для этого у Артема будет полгода.

Думаю, он еще потерпит пять месяцев и 19 октября начнет с тренировочного процесса, а с 19 декабря сможет играть", – заявил Суркис для ТК Футбол.

Напомним, Беседин, который провалил допинг-тест после матча Лиги Европы против Мальме 28 ноября 2019-го, отстранен от футбола на один год.

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