Уругвайський легіонер киян Карлос Де Пена визначився з новим клубом.

Півзахисник Динамо Карлос Де Пена досяг усної домовленості з Васко да Гама, повідомляє журналіст Луїс Сесар Мерто на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

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Зазначається, що зараз триває робота юристів щодо укладання контракту із бразильцями. За умовами майбутньої угоди уругваєць виступатиме за представника Серії В на правах оренди без права викупу до 30 червня.

До слова, раніше Де Пена відхилив пропозицію Насьйоналя із Монтевідео.

Нагадаємо, контракт уругвайця з Динамо чинний до 31 грудня 2022 року. Transfermarkt оцінює гравця у 3,5 млн євро.

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