Суркіс поділився очікуваннями від роботи Луческу в Динамо

"Хочу представити Мірчу Луческу, одного з найкращих тренерів у світі.

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Сподіваюся, що з приходом його тренерської команди відродяться переможні традиції київського Динамо, він завоює багато титулів, і вболівальники будуть оцінювати Мірчу за його результатами. Успіхів йому, удачі! А всім, чим можу, я йому допоможу", – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, зі підсумками сезону 2019/20 Динамо виграло Кубок України та посіло друге місце УПЛ, яке дає право на кваліфікацію Ліги чемпіонів.

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