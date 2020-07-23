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Суркіс поділився очікуваннями від роботи Луческу в Динамо

15:51 - Читать на русском
Суркіс поділився очікуваннями від роботи Луческу в Динамо
Ігор Суркіс / Фото з відкритих джерел

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував призначення Мірчі Луческу новим головним тренером команди.

"Хочу представити Мірчу Луческу, одного з найкращих тренерів у світі.

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Сподіваюся, що з приходом його тренерської команди відродяться переможні традиції київського Динамо, він завоює багато титулів, і вболівальники будуть оцінювати Мірчу за його результатами. Успіхів йому, удачі! А всім, чим можу, я йому допоможу", – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, зі підсумками сезону 2019/20 Динамо виграло Кубок України та посіло друге місце УПЛ, яке дає право на кваліфікацію Ліги чемпіонів.

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Динамо офіційно призначило Луческу новим головним тренером
15:06
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Теги
Динамо Динамо Мірча Мірча Луческу Ігор Суркіс
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