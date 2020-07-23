toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ МИРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Суркис поделился ожиданиями от работы Луческу в Динамо

23 июля 15:53 - Читати українською
Суркис поделился ожиданиями от работы Луческу в Динамо
Игорь Суркис / Фото из открытых источников

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал назначение Мирчи Луческу новым главным тренером команды.

"Хочу представить Мирчу Луческу, одного из лучших тренеров в мире.

"Плевок в глаза всем болельщикам Динамо", – киевские ультрас анонсировали протесты из-за назначения Луческу

Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского Динамо, он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам. Успехов ему, удачи! А всем, чем могу, я ему помогу", – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

Напомним, с итогам сезона 2019/20 Динамо выиграло Кубок Украины и занял второе место УПЛ, дающее право на квалификацию Лиги чемпионов.

"Банкрутство киян – не найгірше": новий тренер Динамо знайдений, вражаюча реакція на відставку Михайличенка

blog_ava
"Наденьте мне на глаза шапку" и "элегантное самоубийство": как Украина реагирует на назначение Луческу в Динамо
23 июля
11802
Теги
Мирча Мирча Луческу Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
47
мин
Агробизнес
18:00
Волынь
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук