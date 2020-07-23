Суркис поделился ожиданиями от работы Луческу в Динамо

"Хочу представить Мирчу Луческу, одного из лучших тренеров в мире.

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Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского Динамо, он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам. Успехов ему, удачи! А всем, чем могу, я ему помогу", – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

Напомним, с итогам сезона 2019/20 Динамо выиграло Кубок Украины и занял второе место УПЛ, дающее право на квалификацию Лиги чемпионов.

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