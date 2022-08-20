– Які справи з підписанням Владислава Кабаєва?

– Ми зараз перебуваємо у процесі переговорів. Думаю, нам вдасться порозумітися із Зорею, і Кабаєв незабаром буде в нашій команді. Коли ми підпишемо з ним контракт, офіційно оголосимо про це.

– Також Динамо приписують інтерес до ще одного гравця Зорі – Єгора Назарини.

– Назариною ми ніколи не цікавилися і переговорів щодо нього не вели.

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– Ще плануєте кимось посилитись?

– Ми постійно про це думаємо, але зараз це дуже складно. Буває, що збігаються інтереси двох клубів, але не збігаються інтереси самого футболіста. Більшість бояться їхати до країни, де йде війна.

– Яку позицію хоче посилити Луческу?

– Луческу – це тренер, який працює з тими футболістами, що є у команді. І працює ефективно! За це я йому вдячний. На сьогоднішній день ми маємо те, що маємо. Під час війни ми не маємо можливості посилитися якісними легіонерами, – пояснив Суркіс в інтерв'ю FanDay.

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