– Как дела с подписанием Владислава Кабаева?

– Мы сейчас находимся в процессе переговоров. Думаю, нам удастся найти общий язык с Зарей, и Кабаев скоро будет в нашей команде. Когда мы подпишем с ним контракт, официально объявим об этом.

– Также Динамо приписывают интерес к еще одному игроку Зари – Егору Назарине.

– Назариной мы никогда не интересовались и переговоров по нему не вели.

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– Еще планируете кем-то усилиться?

– Мы постоянно об этом думаем, но сейчас это очень сложно. Бывает, что совпадают интересы двух клубов, но не совпадают интересы самого футболиста. Большинство боятся ехать в страну, где идет война.

– Какую позицию хочет усилить Луческу?

– Луческу – это тренер, работающий с теми футболистами, которые есть в команде. И работает эффективно! За это я ему благодарен. На сегодняшний день у нас есть то, что есть. Во время войны у нас нет возможности усилиться качественными легионерами, – объяснил Суркис в интервью FanDay.

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