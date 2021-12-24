Президент Динамо Ігор Суркіс привітав уболівальників з прийдешніми святами – Різдвом Христовим і Новим роком та коротко підбив підсумки 2021-го року для команди.

"2021-й рік подарував "біло-синім" не один привід для радості – Динамо завоювало чемпіонство та Кубок України, а також отримало неоціненний досвід у протистояннях із найкращими європейськими командами на груповому етапі Ліги чемпіонів.

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Ми прагнутимемо до того, аби лише примножити та перевершити щасливі та переможні миті в новому, 2022-му році та ще частіше тішити наших шанувальників грою та результатами Динамо", – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, на зимову паузу Динамо пішло на другій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 45 очок і на два пункти відставши від Шахтаря.

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