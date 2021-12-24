Президент Динамо Игорь Суркис поздравил болельщиков с предстоящими праздниками – Рождеством Христовым и Новым годом, а также кратко подвел итоги 2021 года для команды.

"2021-й год подарил "бело-синим" не один повод для радости – Динамо завоевало чемпионство и Кубок Украины, а также получило неоценимый опыт в противостояниях с лучшими европейскими командами на групповом этапе Лиги чемпионов.

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Мы будем стремиться к тому, чтобы только приумножить и превзойти счастливые и победные мгновения в новом, 2022 году и еще чаще радовать наших поклонников игрой и результатами Динамо", – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

Напомним, на зимнюю паузу Динамо ушло на второй строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 45 очков и на два пункта отстав от Шахтера.

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