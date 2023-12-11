Після відходу Мірчі Луческу з посади головного тренера киян, команду очолив легенда клубу Олександр Шовковський.

Подвійний удар Динамо – УПЛ назвала найкращих гравця та тренера листопада

Як інформує ТаТоТаке, незалежно від результату матчу проти Оболоні (гра почалася о 15:00), президент Ігор Суркіс залишить Шовковського на посаді головного тренера. Він пропрацює з Динамо як мінімум до завершення сезону.

Джерело зазначає, що власника "біло-синіх" переконали не тільки спортивні результати команди під керівництвом Шовковського, а й атмосфера у колективі та ставлення до нього з боку гравців. Подальшу долю та статус тренера визначать підсумки сезону 2023/24.

Динамо до початку зустрічі проти Оболоні посідало шосту сходинку у турнірній таблиці УПЛ з 25 очками.

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