После ухода Мирчи Луческу с поста главного тренера киевлян, команду возглавил легенда клуба Александр Шовковский.

Двойной удар Динамо – УПЛ назвала лучших игрока и тренера ноября

Как информирует ТаТоТаке, независимо от результата матча против Оболони (игра началась в 15:00), президент Игорь Суркис оставит Шовковского на посту главного тренера. Он проработает с Динамо как минимум до завершения сезона.

Источник отмечает, что владельца "бело-синих" убедили не только спортивные результаты команды под руководством Шовковского, но и атмосфера в коллективе и отношение к нему со стороны игроков. Дальнейшую судьбу и статус тренера определят итоги сезона 2023/24.

Динамо до начала встречи против Оболони занимало шестую строчку в турнирной таблице УПЛ с 25 очками.

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