Суркис окончательно определился с тренером Динамо – источник рассекретил имя специалиста
Исполняющий обязанности наставника Динамо Александр Шовковский продолжит работать с командой.
После ухода Мирчи Луческу с поста главного тренера киевлян, команду возглавил легенда клуба Александр Шовковский.
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Как информирует ТаТоТаке, независимо от результата матча против Оболони (игра началась в 15:00), президент Игорь Суркис оставит Шовковского на посту главного тренера. Он проработает с Динамо как минимум до завершения сезона.
Источник отмечает, что владельца "бело-синих" убедили не только спортивные результаты команды под руководством Шовковского, но и атмосфера в коллективе и отношение к нему со стороны игроков. Дальнейшую судьбу и статус тренера определят итоги сезона 2023/24.
Динамо до начала встречи против Оболони занимало шестую строчку в турнирной таблице УПЛ с 25 очками.
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