"Я хочу, щоб війна закінчилась прямо в цю хвилину. Для всіх війна стала шоком. Ніхто не міг подумати, що варвари завдадуть удару в ХХI столітті.

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Виключення російських спортсменів від міжнародних змагань? Я взагалі вважаю, що їх слід ізолювати від цивілізованого світу.

Хочу віддати належне діям нашого керівництва: президента, уряду, Міністерства закордонних справ та інших. До війни ніхто не міг подумати, що всі так згуртуються і будуть вести нашу країну до перемоги.

Я вважаю, що сьогодні в Україні одна з найкращих армій світу, яка бореться з ворогом, який у багато разів перевершує нас за чисельністю, постійно намагається залякувати, руйнуючи мирні об'єкти та вбиваючи мирних жителів. Але ми обов'язково переможемо, сподіваюся, найближчим часом", – сказав Суркіс в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, українці вже 56-й день мужньо захищають свою батьківщину від вторгнення російських окупантів. Весь світ об'єднався проти кривавого нападу Путіна і Ко і намагається всіляко допомагати та підтримувати нашу державу.

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