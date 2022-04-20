"Я хочу, чтобы война закончилась прямо в эту минуту. Для всех война стала шоком. Никто не мог подумать, что варвары нанесут по нам удар в ХХI веке.

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Исключение российских спортсменов от международных соревнований? Я вообще считаю, что их нужно изолировать от цивилизованного мира.

Хочу отдать должное действиям нашего руководства: президента, правительства, Министерства иностранных дел и другим. До войны никто не мог подумать, что все так сплотятся и будут вести нашу страну к победе.

Я считаю, что сегодня в Украине одна из лучших армий мира, которая борется с врагом во много раз превосходящим нас по численности, действующим манерой запугивания, разрушая мирные объекты и убивая мирных жителей. Но мы обязательно победим, надеюсь, в ближайшее время", – сказал Суркис в интервью FanDay.

Напомним, украинцы уже 56-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.

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