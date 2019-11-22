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Суркіс назвав свій ідеал сучасного Динамо

16:01 2615 Читать на русском
Суркіс назвав свій ідеал сучасного Динамо
Ігор Суркіс / Фото з вільних джерел

Президент Динамо Ігор Суркіс поділився своїм баченням стосовно розвитку київського клубу.

"Мій ідеал нинішнього Динамо – це якомога більше своїх вихованців і молодих українців в основі. Щоб вони якомога краще заявили про себе, як це зробив, наприклад, Попов. Дуже сподіваюся і вірю, що проявлять себе на серйозному рівні Цітаішвілі, Булеца, Супряга і інші наші таланти.

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Якщо ці гравці не зупиняться в своєму професіональному зростанні, то вони допоможуть реалізувати потенціал команди, поліпшити якість футболу, підняти інтерес до гри Динамо. Буде якісний футбол – з'являться і результати. І місце Динамо в європейській ієрархії помітно покращиться", – цитує Суркіса офіційний сайт київського клубу.

Нагадаємо, Владислав Супряга і Сергій Булеца проводять поточний сезон на правах оренди в СК Дніпро-1. Георгій Цітаішвілі і Денис Попов залишилися у Динамо, однак лише останній може похвалитися стабільними виступами за основний склад.

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Динамо Динамо Георгій Цітаішвілі Георгій Цітаішвілі Владислав Супряга Владислав Супряга Денис Попов Денис Попов Ігор Суркіс Сергій Булеца Сергій Булеца
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