Динамо поступається Шахтарю за фінансовими можливостями, – Суркіс

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів про головні труднощі фінансування клубу в умовах загальної кризи УПЛ.

"У професіональному футболі є цікава фраза з цього приводу: "Можна і за наявності серйозних грошей не зробити сильну команду, а ось без грошей її точно не створити".

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У нашому клубі ситуація досить стабільна, але за фінансовими можливостями ми поступаємося тому ж Шахтарю. Все пізнається в порівнянні, і якщо порівняти бюджети Динамо та Шахтаря з іншими клубами, то це непорівнювані величини.

У будь-якому разі, власнику Зорі Євгену Геллеру, власнику Олександрії Сергію Кузьменку можна тільки подякувати за те, що вони вкладають гроші у футбол. За те, що утримують клуби на певному рівні, за те, що відстоюють честь України в єврокубках. За те, що б'ються з Динамо і Шахтарем, намагаючись скласти їм конкуренцію.

І якби власники інших клубів підтяглися б на цей рівень, підтягнули б бюджети і розвивали команди, то у нас був би сильніший чемпіонат. Все йде від власників і керівників клубів, це їхня філософія і їхнє бажання розвивати свої творіння.

Перш за все, треба любити не місце в турнірній таблиці, не ситуативні успіхи, а любити сам футбол. Ось тоді буде розвиток, буде конкуренція і рух вперед. Але ще раз підкреслю: важлива стабільність в країні і в економіці. Поліпшення економічної ситуації в Україні є найважливішим фактором для розвитку професіонального футболу", – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Шахтар залишається незмінним чемпіоном України упродовж трьох останніх сезонів, у поточній кампанії "гірники" вже відірвалися від Динамо на 13 очок.

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