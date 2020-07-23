Суркіс назвав головну мотивацію Луческу помститись Шахтарю

Президент Динамо Ігор Суркіс впевнений, що у новопризначеного тренера київського клубу Мірчі Луческу є свої рахунки з колишньою командою і це допоможе "біло-синім" у боротьбі за чемпіонство в УПЛ.

"Зрозумійте мене, я вагався. Дві доби не спав, вів переговори, щоб його переконати. Майте на увазі, що Луческу з Шахтаря пішов не сам.

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Його вигнали і він затаїв образу, хоче обіграти Шахтар і довести Ахметову, що він був неправий. Луческу знає, як це зробити. Я дивився Мірчі у вічі і повірив. Ви ж критикували мене за "динамівські серця"? Хотіли іноземного спеціаліста? Маєте", – цитує Суркіса видання Glavcom.

Нагадаємо, новий тренер Динамо викликав неоднозначну реакцію у футбольної України, адже у 2004-2016 роках Луческу очолював найпринциповішого суперника киян – донецький Шахтар.

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