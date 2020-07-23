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Суркис назвал главную мотивацию Луческу отомстить Шахтеру

23 июля 22:44 - Читати українською
Суркис назвал главную мотивацию Луческу отомстить Шахтеру
Мирча Луческу / Фотоколлаж из открытых источников

Президент Динамо Игорь Суркис уверен, что у новоназначенного тренера киевского клуба Мирчи Луческу есть свои счеты с бывшей командой и это поможет "бело-синим" в борьбе за чемпионство в УПЛ.

"Поймите меня, я колебался. Двое суток не спал, вел переговоры, чтобы его убедить. Имейте в виду, что Луческу из Шахтера ушел не сам.

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Его выгнали и он затаил обиду, хочет обыграть Шахтер и доказать Ахметову, что тот был неправ. Луческу знает, как это сделать. Я смотрел Мирче в глаза и поверил. Вы же критиковали меня за "динамовские сердца"? Хотели иностранного специалиста? Пожалуйста", – цитирует Суркиса издание Glavcom.

Напомним, новый тренер Динамо вызвал неоднозначную реакцию в футбольной Украине, ведь в 2004-2016 годах Луческу возглавлял самого принципиального соперника киевлян – донецкий Шахтер.

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Мирча Мирча Луческу Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис Шахтер Шахтер
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